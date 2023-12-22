Документальные проверки

В 2023 году по требованию МВФ Украина отменила льготный налог и мораторий на проведение налоговых проверок. Кроме того, с 1 октября за неиспользование РРО начали штрафовать.

Полезно знать Налоговая начнет проверять бизнес уже с 1 августа: что нужно знать и как подготовиться

После возвращения налоговых проверок основное внимание было уделено азартному бизнесу, производителям и поставщикам подакцизного товара и т.д. Что касается неиспользования РРО, то наложить штраф налоговая могла только при фактической проверке.

В 2024 году возвращаются документальные проверки когда налоговая может проверить "платежки" и чеки за длительный период времени. Следовательно, предпринимателям следует подготовиться к визитам налоговой и быть уверенными в том, что с документацией и финансовой отчетностью все хорошо.

Каких ФЛП проверят в первую очередь

Первым к проверкам нужно подготовиться ФЛП 3 группы, ФЛП 1 и 2 групп будут проверять с 1 августа 2024 года.

Обратите внимание! Обычно плановые документальные проверки касаются больших компаний и тех, кто работает на общей системе налогообложения с НДС. Впрочем, плательщикам Единого налога также нужно быть готовыми к налоговой проверке.

Если ФЛП находится на территории, где ведутся боевые действия

Неизменным остается то, что предприниматели, которые работают на территории, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных землях, освобождены от любых штрафов за неприменение РРО.

Рост минимальной зарплаты и ЕСВ

Согласно принятому Бюджетом на 2024 год, размер минимальной заработной платы в Украине меняется следующим образом:

с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 апреля – 8 000 гривен

Прожиточный минимум также вырастет до 3 028 гривен. Напомним, что к его размеру у предпринимателей "привязаны" многие важные платежи, в том числе и сумма Единого социального взноса (ЕСВ). Соответственно, ЕСВ из-за роста "минималки" будет следующим:

1 562 гривны в январе – марте;

1 760 гривен в апреле – декабре.

Напомним! Размер ЕСВ для ФЛП = 22% от размера минимальной зарплаты.

Каков будет размер Единого налога

В отличие от ЕСВ, размер Единого налога фиксируется по состоянию на 1 января 2024. Следовательно, в течение 2024 года ФЛП будет платить ЕН в следующем размере:

1 группа – 302 гривны в месяц;

2 группа – 1 420 гривен в месяц;

3 группа – 5% от оборота.

Важно! ФЛП 1 и 2 группы, зарегистрированные на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся боевые действия, могут платить Единый налог на добровольной основе.

Льготный ЕСВ

На период военного положения и 12 месяцев после его завершения предприниматели имеют право не платить Единый социальный взнос, то есть уплата ЕСВ остается добровольной. Льготы на уплату ЕСВ на период войны не отменяли, хотя некоторые налоговые могут говорить иначе.

Впрочем, важно учесть, что в тот период, когда предприниматель не платит ЕСВ, ему не начисляется страховой стаж.

Новые лимиты доходов

Лимиты доходов для предпринимателей привязаны к минимальной зарплате. Поскольку показатель вырастет, лимиты также обновятся. Как и ЕСВ, они фиксируются по состоянию на 1 января и остаются в силе в течение всего года, после поднятия минимальной зарплаты с 1 апреля лимиты пересматриваться не будут.

В 2024 году лимиты доходов для ФЛП на Едином налоге будут следующими:

1 группа – 1 185 700 гривен;

2 группа – 5 921 400 гривен;

3 группа – 8 285 700 гривен.

Есть вероятность, что в 2024 году лимиты поднимут и приведут в соответствие с рыночной реальностью, но в настоящее время законопроект находится на стадии обсуждения.

Следовательно, в 2024 году предпринимателям нужно подготовиться к налоговым проверкам и изменениям в регулярных платежах.