Падіння настрою українського бізнесу

Як показало опитування НБУ, у грудні 2023 року українські підприємці погіршили свій прогноз щодо майбутньої ділової активності. Індекс знизився із 49,1 до 45,7.

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Серед причин бізнесмени вказують наступні фактори:

  • бойові дії;
  • невизначеність та ризики щодо міжнародної допомоги;
  • витрати через блокаду кордону;
  • брак кваліфікованих кадрів;
  • падіння попиту на товари.

Свої прогнози погіршили підприємці з багатьох секторів економіки: торгівля, промисловість, сфера послуг та будівництво. Будівельники залишаються найбільшими песимістами. В інших секторах проблеми можуть мати інтервальний та сезонний характер, а будівельники відчувають труднощі впродовж тривалого часу.

Також керівники підприємств очікують скорочення чисельності працівників, хоча кожен докладає максимум зусиль, аби зберегти робочі місця та уникнути кроку зі скороченнями.