Кабмін хоче повернути перевірки для бізнесу, які були скасовані на початку повномасштабної війни

Кабмін планує повернення перевірок бізнесу, відносно додержання законодавчих вимог про працю. Вони були скасовані ще у березні 2022 року.

Що означає для бізнесу проведення таких перевірок

Проєкт постанови уряду зараз розміщений на сайті ФПУ. Рішення ще не прийняте, тривають відповідні обговорення.

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Прийняття цього акта забезпечить захист прав працівників, сприятиме боротьбі з тіньовою економікою, підвищенню рівня соціальних гарантій та створенню умов для чесної і здорової конкуренції серед роботодавців,

– повідомляється у пояснювальній записці до цього проєкту.

Якщо рішення буде прийнято, відновлені будуть такі заходи державного контролю:

перевірка достовірності обліку праці, що виконується працівником;

обліку витрат, що здійснюються для оплати праці;

додержання законодавчих вимог, відносно оформлення працівника (з метою виявлення неоформлених трудових відносин).

Зверніть увагу! Під час війни ці перевірки мають бути здійснені за рішенням Державної служби з питань праці. Водночас порядок проведення таких заходів визначає саме Кабмін.