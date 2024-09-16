Податки у 2024 році: скільки платять ФОПи 2 групи

Ставки єдиного податку розраховують для кожної групи ФОП по-різному. Все тому, що для 1 групи розрахунки відбуваються від розміру прожиткового мінімуму, для 3 групи – від отриманих доходів, а для 2 групи – від рівня мінімальної заробітної плати.

Які податки платять ФОПи 2 групи

Фізична особа підприємець 2 групи сплачує єдиний податок (ЄП) у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати.

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Нагадуємо! З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні зросла з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

Відтак у 2024 році ЄП для 2 групи становить 1 600 гривень щомісяця – 8 000х20%. У квартал, а це три місяці, виходить 4800 гривень.

Яка сума ЄСВ

З 1 квітня для платників змінилася сума не лише єдиного податку, але і сума єдиного соціального внеску.

Мінімальний ЄСВ тепер становить 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати – 8 000х22%);

тепер становить 1 760 гривень за місяць (22% від мінімальної зарплати – 8 000х22%); А максимальний ЄСВ – 26 400 гривень за місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

Тобто за квартал для усіх ФОПів ЄСВ становить 5 280 гривень.