Як наповнюватиметься бюджет

У додатку до проєкту бюджету врахований ресурс щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану на суму 122,4 мільярда гривень.

До теми Чи платять ФОПи військовий збір

Йдеться про підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що дасть 107,7 мільярда гривень,

Крім того, встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, – це фізичні особи-підприємці І, ІІ, ІІІ та IV груп – до бюджету надійде 13,7 мільярда гривень,

А з юридичних осіб ІІІ групи – 929 мільйона гривень.

Водночас на початку вересня Верховна Рада не проголосувала за проєкт про збільшення податків, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У цьому законопроєкті планувалося запровадити військовий збір для ФОП І, ІІ та IV групи на рівні 10% від мінімальної зарплати. Наразі відомо, що проєкт знову відправили на повторне перше читання.