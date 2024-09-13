Чи сплачує ФОП військовий збір у 2024 році

Військовий збір для ФОПів на загальній системі оподаткування становить 1,5% від чистого оподатковуваного доходу. Втім, для збільшення надходжень до державного бюджету, більшість яких спрямовується на оборону, уряд пропонує збільшити військовий збір для фізичних осіб-підприємців.

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Як розповів нардеп Ярослав Железняк, у вересні Верховна Рада може розглянути оновлений законопроєкт щодо підвищення податків. Зокрема, передбачаються наступні:

Військовий збір для фізичних осіб зросте з 1,5 до 5%;

Військовий збір для ФОП I та II груп у розмірі 10% від мінімальної зарплати;

Для III групи єдиного податку військовий збір у розмірі 1%.