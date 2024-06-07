Водії вантажівок та тракторів: Мінекономіки хоче перевчати жінок на "чоловічі" професії

Дефіцит робочої сили – одна з найгостріших проблем української економіки. У міністерстві вважають, що одним з її рішень є перекваліфікація жінок.

Перекваліфікація жінок

Як повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, зараз потрібно приділити велику увагу програмам, які зосереджені на перекваліфікацію людей в тилу на ті професії, що зараз мають найбільший попит. Зокрема, йдеться про жінок та професії, які раніше вважали суто "чоловічими".

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Енергетичні проблеми та дефіцит кадрів – дві критичні проблеми української економіки, які міністерство сподівається подолати з допомогою ЄБРР та перенавчання наявної робочої сили.

В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці,

– зазначила Свириденко.

Окрім того, пріоритетним напрямком залишається працевлаштування ветеранів. Відповідні програми для допомоги підприємцям з облаштування робочих місць та навчання вже працюють, однак в перспективі потрібно буде збільшувати їхню кількість.

Головна проблема українського бізнесу

Як зазначили у Bloomberg, від нестачі робочої сили страждає як великий бізнес в Україні, так і малі підприємства. Декому вже доводиться зупиняти процеси або скорочувати виробництво, адже немає фізичної змоги підтримувати їхню життєздатність.