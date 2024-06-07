Переквалификация женщин

Как сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко, сейчас нужно уделить большое внимание программам, которые сосредоточены на переквалификацию людей в тылу на те профессии, что сейчас пользуются наибольшим спросом. В частности, речь идет о женщинах и профессии, которые ранее считали сугубо "мужскими".

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Энергетические проблемы и дефицит кадров – две критические проблемы украинской экономики, которые министерство надеется преодолеть с помощью ЕБРР и переобучения имеющейся рабочей силы.

В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужские" профессии. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов - такие сейчас реалии рынка труда,

– отметила Свириденко.

Кроме того, приоритетным направлением остается трудоустройство ветеранов. Соответствующие программы для помощи предпринимателям по обустройству рабочих мест и обучения уже работают, однако в перспективе нужно будет увеличивать их количество.

Главная проблема украинского бизнеса

Как отметили в Bloomberg, от нехватки рабочей силы страдает как крупный бизнес в Украине, так и малые предприятия. Некоторым уже приходится останавливать процессы или сокращать производство, ведь нет физической возможности поддерживать их жизнеспособность.