Что является главной проблемой для бизнеса в Украине

Согласно результатам опроса от Киевского института экономических исследований и политических консультаций, второе место после роста расходов украинских компаний занимает дефицит кадров.

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Обратите внимание! В Украине дефицит кадров может иметь эффект домино, то есть предприятия сначала сократят производства, а потом экономика страны почувствует потери.

Из-за того, что в Украине вступил новый закон о мобилизации, нехватка трудоспособных мужчин и женщин станет ударом для крупного и малого бизнеса.

Как прогнозируется, эта проблема будет только обостряться, поэтому Украина будет вынуждена заполнять пробел.

На сколько упала экономика Украины

Как отметил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, падение экономического производства против 2021 года, связано с сокращением кадров, составит около 27% от довоенного уровня.

Кроме более 6 миллионов людей, которые сбежали от войны, ситуацию осложняют мужчины, исчезнувшие в теневой экономике и уклоняющиеся от мобилизации,

– сообщается в издании.

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метивест" Татьяна Петрук отметила, что в группе столкнулись с проблемой поиска работников на мартеновское производство комбината в Запорожье.

Группа "Метивест" насчитывает почти 60 тысяч работников. Там стремятся закрыть 4 тысячи вакансий.

Только поиск 89 работников занял 3 месяца интенсивной работы.

До начала полномасштабного вторжения это длилось втрое меньше.

Петрук добавляет, что процесс трудоустройства усложняет и то, что мужчины неохотно идут работать в крупные компании, которые являются мишенью для военкоматов.

Если призыв будет продолжаться таким образом, мы будем вынуждены остановить некоторые процессы или производственные мощности, потому что нам физически не будет хватать работников,

– говорит она.

Обратите внимание! В КП "Киевский метрополитен" сообщили о сокращении количества поездов. Все из-за того, что миграция и призыв в армию вызвали значительный дефицит работников.