Зарплати злетіли до 50 тисяч гривень: які робітничі професії стали найзатребуваніші

На українському ринку праці зростає потреба у працівниках виробничих і робітничих спеціальностей. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону: десь кількість вакансій збільшується, а в інших областях роботодавці скорочують пропозицію.

Де роботодавці найбільше шукають працівників

Паралельно бізнес підвищує зарплати, намагаючись конкурувати за працівників у часи дефіциту кадрів. Як стало відомо 24 Каналу, за даними OLX Робота, за рік медіанні зарплати у виробничому сегменті зросли в усіх областях України.

Найбільше оголошень у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" за рік побільшало у кількох регіонах:

Київська область – +24%;

Закарпатська область – +23%;

Львівська область – +18%.

Водночас у деяких областях кількість пропозицій роботи скоротилася. Найбільше падіння зафіксували:

Херсонська область – -53%; Сумська – -25%; Полтавська – -15%; Рівненська та Вінницька – по -13%; Хмельницька – -11%.

На регіональну ситуацію впливають, зокрема, безпекові умови та концентрація підприємств. Там, де виробництво продовжує працювати або розвиватися, роботодавці активніше конкурують за працівників.

Кому на виробництві готові платити до 50 тисяч гривень

Разом зі зростанням кількості вакансій роботодавці підвищують і зарплати. Найпомітніше медіанні зарплати у виробничій сфері за рік зросли у Львівській області – +42%, Хмельницькій – +33% та Закарпатській – +31%.

Окремі робітничі професії вже дозволяють претендувати на зарплату у 40 – 50 тисяч гривень. Для порівняння, загальна медіанна зарплата в Україні на OLX Робота становить 30 500 гривень.

Найбільше за рік зросли зарплатні пропозиції за такими професіями:

машиніст екскаватора – +25%, до 50 000 гривень;

монтажник – +25%, до 43 750 гривень;

зварювальник – +14%, до 40 000 гривень;

конструктор та маляр — +17%, до 35 000 гривень

електрик – +14%, до 34 250 гривень;

токар – +5%, до 31 500 гривень;

комплектувальник – +9%, до 30 000 гривень;

пакувальник – +39%, до 28 500 гривень;

різноробочий – +10%, до 27 500 гривень;

швачка та кравець – +20%, до 27 000 гривень.

Для більшості виробничих професій оплата праці за рік зросла більш ніж на 10%.

На кого попит серед роботодавців зростає

На частину вакансій кількість відгуків на одне оголошення залишилася приблизно на рівні липня 2025 року. Це стосується:

пакувальників;

машиністів екскаватора;

малярів;

різноробочих;

комплектувальників.

Водночас активність кандидатів на деякі спеціальності зросла: електрики – +37% відгуків на одну вакансію, зварювальники – +10%, токарі – +7%. А ось на вакансії монтажників кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 10%, а швачок і кравців – на 15%.

На ринку виробничих спеціальностей конкуренція за кандидатів залишається однією з найвищих. Роботодавці поступово підвищують зарплати, однак це не завжди супроводжується зростанням попиту зі сторони пошукачів. Компаніям важливо враховувати не лише рівень оплати, а й інші важливі для кандидатів фактори: графік роботи, формат працевлаштування, можливість навчання та умови праці. Натомість регіональні відмінності свідчать, що на попит та пропозицію у межах кожної області впливає безпекова ситуація та локальні потреби роботодавців і пошукачів,

– підсумували у дослідженні.

До слова, через нестачу кадрів в Україні дедалі частіше обговорюють можливе збільшення кількості трудових мігрантів, зокрема з Індії. За сім місяців 2026 року постійні посвідки на проживання в Україні отримали 1899 іноземців, із них лише 8 – мігранти з Індії.

Проте їхнє залучення не обов'язкове. За оцінками уряду, потенційний резерв працівників в Україні ще є. Йдеться про людей, які зараз не працюють, але потенційно можуть вийти на ринок праці.