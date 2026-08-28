Де роботодавці найбільше шукають працівників
Паралельно бізнес підвищує зарплати, намагаючись конкурувати за працівників у часи дефіциту кадрів. Як стало відомо 24 Каналу, за даними OLX Робота, за рік медіанні зарплати у виробничому сегменті зросли в усіх областях України.
Найбільше оголошень у категорії "Виробництво / робітничі спеціальності" за рік побільшало у кількох регіонах:
- Київська область – +24%;
- Закарпатська область – +23%;
- Львівська область – +18%.
Водночас у деяких областях кількість пропозицій роботи скоротилася. Найбільше падіння зафіксували:
- Херсонська область – -53%;
- Сумська – -25%;
- Полтавська – -15%;
- Рівненська та Вінницька – по -13%;
- Хмельницька – -11%.
На регіональну ситуацію впливають, зокрема, безпекові умови та концентрація підприємств. Там, де виробництво продовжує працювати або розвиватися, роботодавці активніше конкурують за працівників.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Кому на виробництві готові платити до 50 тисяч гривень
Разом зі зростанням кількості вакансій роботодавці підвищують і зарплати. Найпомітніше медіанні зарплати у виробничій сфері за рік зросли у Львівській області – +42%, Хмельницькій – +33% та Закарпатській – +31%.
Окремі робітничі професії вже дозволяють претендувати на зарплату у 40 – 50 тисяч гривень. Для порівняння, загальна медіанна зарплата в Україні на OLX Робота становить 30 500 гривень.
Найбільше за рік зросли зарплатні пропозиції за такими професіями:
- машиніст екскаватора – +25%, до 50 000 гривень;
- монтажник – +25%, до 43 750 гривень;
- зварювальник – +14%, до 40 000 гривень;
- конструктор та маляр — +17%, до 35 000 гривень
- електрик – +14%, до 34 250 гривень;
- токар – +5%, до 31 500 гривень;
- комплектувальник – +9%, до 30 000 гривень;
- пакувальник – +39%, до 28 500 гривень;
- різноробочий – +10%, до 27 500 гривень;
- швачка та кравець – +20%, до 27 000 гривень.
Для більшості виробничих професій оплата праці за рік зросла більш ніж на 10%.
На кого попит серед роботодавців зростає
На частину вакансій кількість відгуків на одне оголошення залишилася приблизно на рівні липня 2025 року. Це стосується:
- пакувальників;
- машиністів екскаватора;
- малярів;
- різноробочих;
- комплектувальників.
Водночас активність кандидатів на деякі спеціальності зросла: електрики – +37% відгуків на одну вакансію, зварювальники – +10%, токарі – +7%. А ось на вакансії монтажників кількість відгуків на одне оголошення зменшилася на 10%, а швачок і кравців – на 15%.
На ринку виробничих спеціальностей конкуренція за кандидатів залишається однією з найвищих. Роботодавці поступово підвищують зарплати, однак це не завжди супроводжується зростанням попиту зі сторони пошукачів. Компаніям важливо враховувати не лише рівень оплати, а й інші важливі для кандидатів фактори: графік роботи, формат працевлаштування, можливість навчання та умови праці. Натомість регіональні відмінності свідчать, що на попит та пропозицію у межах кожної області впливає безпекова ситуація та локальні потреби роботодавців і пошукачів,
– підсумували у дослідженні.
До слова, через нестачу кадрів в Україні дедалі частіше обговорюють можливе збільшення кількості трудових мігрантів, зокрема з Індії. За сім місяців 2026 року постійні посвідки на проживання в Україні отримали 1899 іноземців, із них лише 8 – мігранти з Індії.
Проте їхнє залучення не обов'язкове. За оцінками уряду, потенційний резерв працівників в Україні ще є. Йдеться про людей, які зараз не працюють, але потенційно можуть вийти на ринок праці.