Где работодатели чаще всего ищут сотрудников

Параллельно бизнес повышает зарплаты, пытаясь конкурировать за работников в условиях дефицита кадров. Как стало известно 24 Каналу, по данным OLX Робота, за год медианные зарплаты в производственном сегменте выросли во всех областях Украины.

Больше всего объявлений в категории "Производство / рабочие специальности" за год прибавилось в нескольких регионах:

Киевская область – +24%;

Закарпатская область – +23%;

Львовская область – +18%.

В то же время в некоторых областях количество предложений о работе сократилось. Наибольшее падение зафиксировали:

Херсонская область –53%; Сумская –25%; Полтавская –15%; Ровенская и Винницкая – по -13%; Хмельницкая –11%.

На ситуацию в регионах влияют, в частности, условия безопасности и концентрация предприятий. Там, где производство продолжает работать или развиваться, работодатели активнее конкурируют за работников.

Кому на производстве готовы платить до 50 тысяч гривен

Наряду с ростом количества вакансий работодатели повышают и зарплаты. Наиболее заметно медианные зарплаты в производственной сфере за год выросли во Львовской области – +42%, Хмельницкой – +33% и Закарпатской – +31%.

Некоторые рабочие профессии уже позволяют претендовать на зарплату в 40–50 тысяч гривен. Для сравнения: общая медианная зарплата в Украине на OLX Работа составляет 30 500 гривен.

Больше всего за год выросли предложения по зарплате в следующих профессиях:

машинист экскаватора – +25%, до 50 000 гривен;

монтажник – +25%, до 43 750 гривен;

сварщик – +14%, до 40 000 гривен;

конструктор и маляр – +17%, до 35 000 гривен

электрик – +14%, до 34 250 гривен;

токарь – +5%, до 31 500 гривен;

комплектовщик – +9%, до 30 000 гривен;

упаковщик – +39%, до 28 500 гривен;

разнорабочий – +10%, до 27 500 гривен;

швея и портной – +20%, до 27 000 гривен.

Для большинства производственных профессий оплата труда за год выросла более чем на 10%.

На кого растет спрос среди работодателей

По части вакансий количество откликов на одно объявление осталось примерно на уровне июля 2025 года. Это касается:

упаковщиков;

машинистов экскаваторов;

маляров;

разнорабочих;

комплектовщиков.

В то же время активность кандидатов на некоторые специальности возросла: электрики – +37% откликов на одну вакансию, сварщики – +10%, токари – +7%. А вот на вакансии монтажников количество откликов на одно объявление уменьшилось на 10%, а швей и портных – на 15%.

На рынке производственных специальностей конкуренция за кандидатов остается одной из самых высоких. Работодатели постепенно повышают зарплаты, однако это не всегда сопровождается ростом спроса со стороны соискателей. Компаниям важно учитывать не только уровень оплаты, но и другие важные для кандидатов факторы: график работы, формат трудоустройства, возможность обучения и условия труда. В то же время региональные различия свидетельствуют о том, что на спрос и предложение в пределах каждой области влияют ситуация с безопасностью и локальные потребности работодателей и соискателей,

– подытожили в исследовании.

К слову, из-за нехватки кадров в Украине все чаще обсуждают возможное увеличение числа трудовых мигрантов, в частности из Индии. За семь месяцев 2026 года постоянные виды на жительство в Украине получили 1899 иностранцев, из них лишь 8 – мигранты из Индии.

Однако их привлечение не является обязательным. По оценкам правительства, потенциальный резерв работников в Украине еще есть. Речь идет о людях, которые сейчас не работают, но потенциально могут выйти на рынок труда.