Виплати роботодавцям за ВПО: які суми компенсацій у грудні

Роботодавці, які наймають внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, можуть отримати компенсацію від держави. У грудні 2024 року передбачені конкретні суми та правила оформлення допомоги.

Хто отримає кошти за працевлаштування ВПО

Згідно з законом "Про введення воєнного стану в Україні", роботодавці можуть отримувати компенсацію за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Однак не всі роботодавці мають право на ці виплати. Зокрема, бюджетні установи, за винятком надавачів соціальних послуг та фондів загальнообов'язкового державного соцстрахування, не отримуватимуть компенсацій.

Зауважте! Виплати надаються за кожного правильно оформленого працівника за умовами трудового договору (строкового чи безстрокового), гіг-контракту або сумісництва.

Як отримати компенсацію

Для того, щоб держава почала нараховувати компенсацію за працевлаштування ВПО, роботодавці повинні виконати кілька умов:

Бути на обліку як платники ЄСВ. Зарплата працівника за місяць повинна бути не менша за мінімальну. Подати податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік. ВПО можна працевлаштувати за цими умовами лише один раз. Звернутися за компенсацією не раніше ніж через п’ять календарних днів після оформлення ВПО.

Також компенсація може виплачуватися не більше ніж два місяці з моменту працевлаштування особи.

Про які суми йдеться

У 2024 році держава надає компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу. Ці кошти можна використати на оплату праці ВПО. Термін надання компенсації не перевищує п’яти днів.

Однак роботодавець може бути зобов'язаний повернути кошти за працевлаштування ВПО в таких випадках: