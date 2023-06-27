Meta та Google трохи відстають: у якій компанії співробітники отримують найвищу зарплату

З початку 2022 року на ринку праці США триває досить нестабільний період. Перше за все йдеться про масові звільнення, які проводили навіть відомі техгіганти. Водночас змінилися й зарплати.

Більш жорсткі умови на ринку праці сприяли підвищенню зарплат у 2022 році у компаніях, акції яких входять до Індексу S&P 500. Цей процес тривав навіть попри інфляцію та суттєві скорочення штатів працівників.

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У яких компаніях найбільші зарплати

Згідно з останніми даними, у 2022 році зарплати зросли у 278 компаніях. У 100 фірмах з них працівникам почали платити на 10% і більше. На цьому фоні, виокремили компанії з найкращими зарплатами. Трійка лідерів виглядає ось так:

Річна заробітна платня в інвестиційному фонді у нерухомість Vici Properties складає 415 тисяч доларів ;

інвестиційному фонді у нерухомість Vici Properties складає ; Далі йде компанія Meta (у минулому Facebook) з зарплатою у розмірі 300 тисяч доларів на рік;

на рік; Останнє місце займає материнська компанія Google. В Alphabet працівники в середньому отримують 280 тисяч доларів на рік.

Цікаво, що у 2021 році Alphabet посідала першу сходинку у цьому рейтингу. Тоді як співробітники Meta набагато менше довіряють Марку Цукербергу та навіть звинувачують його у деяких провалах компанії.

Зарплати очільників відомих компаній

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Щодо заробітної платні генеральних директорів вище згаданих компаній, то тут ситуація виглядає прямо навпаки. Найбільшою зарплатнею може похвалитися очільник Google Сундар Пічаї. Він у 2022 році заробив 226 мільйонів у форматі зарплатні.

Далі йде Марк Цукерберг із доходом у розмірі 28 мільйонів доларів на рік. А генеральний директор Vici Properties Едвард Пітоняк отримав за 2022 рік заробітну платню у майже 12 мільйонів доларів.