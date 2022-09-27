Два тижні від запуску MadeWithBravery: які країни і що купують на маркетплейсі України найбільше
Джерело:Михайло Федоров
Минуло два тижні від запуску офіційного маркетплейсу України MadeWithBravery, покликаного презентувати українських виробників світові. За цей час кількість продавців на майданчику зросла до близько 200.
Лише у перший день запуску сайт MadeWithBravery відвідали 100 тисяч користувачів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відзвітував про результати перших двох тижнів роботи маркетплейсу й розповів, які товари та в яких країнах купують найбільше.
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Покупки на MadeWithBravery
Федоров зазначив, що окрім близько 200 українських брендів, які вже продають свої товари на маркетплейсі, ще стільки ж перебувають на фінальному етапі перевірки. Водночас понад 80% уже здійснених покупок на майданчику – з-за кордону.
Наразі найактивніше купують товари українського виробництва на платформі користувачі з таких країн:
- США;
- Великої Британії;
- Канади;
- Німеччини.
Також серед країн-замовників – Катар, Чилі, Люксембург та Австралія. Загалом же маркетплейс відвідали користувачі із 75 країн світу, а здійснили замовлення – з 50 держав.
Круто, що український бізнес масштабується та виходить на міжнародний рівень. Якщо ви український бренд і бажаєте продавати свої товари на MadeWithBravery, напишіть сюди,
– закликав Михайло Федоров.
Міністр цифрової трансформації зауважив, що найпопулярнішими товарами серед українців та іноземців за ці два тижні на MadeWithBravery стали:
- український прапор;
- патріотичні футболки;
- світшоти;
- шкарпетки.
Крім того, іноземці вподобали українські смаколики, а саме шоколад та мед. При цьому, середній чек замовлень наразі становить 2 370 гривень.