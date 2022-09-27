Два тижні від запуску MadeWithBravery: які країни і що купують на маркетплейсі України найбільше

Минуло два тижні від запуску офіційного маркетплейсу України MadeWithBravery, покликаного презентувати українських виробників світові. За цей час кількість продавців на майданчику зросла до близько 200.

Лише у перший день запуску сайт MadeWithBravery відвідали 100 тисяч користувачів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відзвітував про результати перших двох тижнів роботи маркетплейсу й розповів, які товари та в яких країнах купують найбільше.

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Покупки на MadeWithBravery

Федоров зазначив, що окрім близько 200 українських брендів, які вже продають свої товари на маркетплейсі, ще стільки ж перебувають на фінальному етапі перевірки. Водночас понад 80% уже здійснених покупок на майданчику – з-за кордону.

Наразі найактивніше купують товари українського виробництва на платформі користувачі з таких країн:

США;

Великої Британії;

Канади;

Німеччини.

Також серед країн-замовників – Катар, Чилі, Люксембург та Австралія. Загалом же маркетплейс відвідали користувачі із 75 країн світу, а здійснили замовлення – з 50 держав.

Круто, що український бізнес масштабується та виходить на міжнародний рівень. Якщо ви український бренд і бажаєте продавати свої товари на MadeWithBravery, напишіть сюди,

– закликав Михайло Федоров.

Міністр цифрової трансформації зауважив, що найпопулярнішими товарами серед українців та іноземців за ці два тижні на MadeWithBravery стали:

український прапор;

патріотичні футболки;

світшоти;

шкарпетки.

Крім того, іноземці вподобали українські смаколики, а саме шоколад та мед. При цьому, середній чек замовлень наразі становить 2 370 гривень.