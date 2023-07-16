Цих працівників "відривають з руками": які вакансії влітку найбільш популярні

Через війну багато українців втратили роботу, але економіка завдяки зусиллям бізнесу потрохи оживає. Зокрема, гарні тенденції відстежуються і на ринку праці.

Український ринок найму поволі відновлюється. Кількість вакансій зростає, і роботодавці готові пропонувати хороші умови праці для якісних кадрів.

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Які вакансії найпопулярніші

Як розповів директор з комунікацій Work.ua Максим Пилипенко, до десятки найбільш зростаючих категорій входять робочі спеціальності, а також ті, які пов'язані з будівництвом. Попит на фахівців тут дуже великий.

Майже повністю відновили обсяги найму у сферах енергетики, автобізнесу, харчової промисловості, готельно-ресторанного бізнесу, будівництві, медицині та послугах населенню. Цікаво, що зараз тут вакансій більш аніж було до повномасштабного вторгнення росіян.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Що стосується проблем, то компанії, які займаються логістикою, майже не можуть наймати водіїв. Причина – мобілізація.

Логісти говорили, що дуже складно наймати водіїв. Хочу процитувати власників бізнесів, які кажуть: "наймаємо водія, а завтра його зупиняють і вручають повістку",

– розповів Пилипенко.

Він додав, що через мобілізацію стало вкрай складно наймати чоловіків на офіційних умовах.