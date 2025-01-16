Яким має бути стаж, щоб отримувати пенсію 20 тисяч гривень у 2025 році

У 2025 році українська пенсійна система передбачає нарахування пенсій на основі страхового стажу та розміру заробітної плати. Для того щоб отримувати пенсію в розмірі 20 тисяч гривень, необхідно враховувати кілька ключових факторів, які визначають розмір виплат.

Розрахунок пенсії в Україні

Визначаючи розмір пенсії враховують: тривалість страхового стажу, коефіцієнт заробітної плати та розмір середньої заробітної плати по країні. 24 Канал зробив приклад розрахунку для 20 тисяч гривень.

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Відразу зауважимо, що для того, щоб у 2025 році отримувати пенсію в 20 тисяч гривень у вас має бути досить великий страховий стаж та висока офіційна заробітна плата.

Розмір пенсії в Україні визначається за формулою: Пенсія = Сз × ІКЗ × КС, де:

Сз — середня зарплата по країні за три роки до виходу на пенсію;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати, що показує співвідношення вашої зарплати до середньої по країні;

КС — коефіцієнт страхового стажу, який обчислюється за формулою КС = (Стаж × 1%).

Отже, чим більший ваш страховий стаж і вища заробітна плата, тим більший розмір пенсії ви можете отримати.

Яким має бути стаж

Як ми уже зазначали вище, для того щоб отримувати пенсію в 20 тисяч гривень у 2025 році, необхідно мати достатній страховий стаж та високий рівень заробітної плати.

Так, згідно з українським законодавством, кожен рік страхового стажу додає 1% до коефіцієнта стажу. Наприклад, за 35 років стажу коефіцієнт стажу складе 0,35.

Зауважте. Щоб отримати пенсію у 20 тисяч гривень, ваша середня зарплата за весь період роботи має бути щонайменше в 3,5 – 4 рази вищою за середню по країні.

У 2025 році середня заробітна плата в Україні прогнозується на рівні 22 – 24 тисяч гривень, отже, для досягнення індивідуального коефіцієнта зарплати 3,5 необхідно отримувати від 77 тисяч гривень на місяць.

Поєднання стажу та зарплати

Навіть із мінімально необхідним стажем у 30 років, щоб розраховувати на пенсію такого рівня, заробітна плата має бути дуже високою. Якщо стаж значно перевищує 35 років, вимоги до зарплати зменшуються, адже зростає коефіцієнт стажу.

Приклади розрахунків при стажі 35 років

Середня зарплата по країні – 23 000 гривень.

Ваша середня зарплата – 80 500 гривень.

Розрахунок пенсії: 23 000 гривень × 3,5 (індекс зарплати) × 0,35 (коефіцієнт стажу) = 28 175 гривень.

Приклад при стажі 40 років

Середня зарплата по країні – 23 000 гривень.

Ваша середня зарплата – 65 700 гривень.

Розрахунок пенсії: 23 000 гривень × 2,85 (індекс зарплати) × 0,40 (коефіцієнт стажу) = 26 220 гривень.

Які фактори можуть збільшувати розмір пенсії

Перша умова – це сплата Єдиного соціального внеску із реальної зарплати. Підприємці та фрілансери, які сплачують лише мінімальні внески, ризикують отримати мінімальну пенсію.

Зверніть увагу! Громадяни, які мають великий стаж (понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок), можуть отримати надбавки за понаднормовий стаж.

Крім того, у 2025 році планується індексація пенсій відповідно до зростання середньої заробітної плати та інфляції, що також може вплинути на кінцевий розмір виплат.