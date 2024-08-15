Хто отримає зарплату понад 100 мільйонів доларів за дистанційну роботу в Starbucks

Нещодавно Starbucks обрав нового генерального директора Браяна Ніколу. Його обіцяна зарплата перевищує 100 мільйонів доларів.

Які умови контракту нового гендиректора Starbucks

Браян Нікол зможе отримати 113 мільйонів доларів грошима та акціями. Кошти будуть надані, якщо гендиректор зможе досягти поставлених цілей.

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Щорічно гендиректор матиме зарплату – 1,6 мільйона доларів, а цільовий грошовий бонус за досягнення цілей сягатиме – 3,6 мільйона доларів. Нікол може отримати і щорічно винагороду вигляді акцій на суму 23 мільйони долари.

Також Нікол матиме грошовий бонус за підписання контракту:

10 мільйонів доларів грошима;

75 мільйонів доларів акціями.

Бонус надається при відмові від акцій в Chipotle Mexican Grill. Кошти виплачуватимуть протягом декількох років.

При цьому, Ніколу не потрібно переїжджати у штаб-квартиру Starbucks. Територіально цей офіс знаходиться в Сієтлі.

Зверніть увагу! Торік Нікол отримав загальну зарплату в Chipotle – 22,5 мільйони доларів.