Які умови контракту нового гендиректора Starbucks

Браян Нікол зможе отримати 113 мільйонів доларів грошима та акціями. Кошти будуть надані, якщо гендиректор зможе досягти поставлених цілей.

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Щорічно гендиректор матиме зарплату – 1,6 мільйона доларів, а цільовий грошовий бонус за досягнення цілей сягатиме – 3,6 мільйона доларів. Нікол може отримати і щорічно винагороду вигляді акцій на суму 23 мільйони долари.

Також Нікол матиме грошовий бонус за підписання контракту:

10 мільйонів доларів грошима;

75 мільйонів доларів акціями.

Бонус надається при відмові від акцій в Chipotle Mexican Grill. Кошти виплачуватимуть протягом декількох років.

При цьому, Ніколу не потрібно переїжджати у штаб-квартиру Starbucks. Територіально цей офіс знаходиться в Сієтлі.

Зверніть увагу! Торік Нікол отримав загальну зарплату в Chipotle – 22,5 мільйони доларів.