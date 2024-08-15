Заморожені активи та слідство

Розслідування стосувалося чотирьох осіб, пов'язаних із Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 мільярда швейцарських франків.

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Розслідування стартувало в листопаді після звернення Державного секретаріату з економічних питань до уповноваженого з прав людини.

Цікаво! Швейцарська оперативна група, що веде розслідування у справі Сулеймана Керімова, провела вісім обшуків у різних кантонах, зокрема в Люцерні, Цузі та Нідвальдені.

У процесі взяли участь Федеральне відомство поліції та місцеві правоохоронні органи. Наразі у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків (8,2 мільярда доларів).

Зауважте! Розслідування зосереджене на можливих порушеннях Закону про ембарго та підозрах у відмиванні грошей, однак поки що арештів не проведено, і діє презумпція невинуватості.