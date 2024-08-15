Замороженные активы и следствие

Расследование касалось четырех человек, связанных с Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда швейцарских франков.

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Расследование стартовало в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам к уполномоченному по правам человека.

Интересно! Швейцарская оперативная группа, ведущая расследование по делу Сулеймана Керимова, провела восемь обысков в разных кантонах, в частности в Люцерне, Цуге и Нидвальдене.

В процессе приняли участие Федеральное ведомство полиции и местные правоохранительные органы. Сейчас в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 миллиарда долларов).

Обратите внимание! Расследование сосредоточено на возможных нарушениях Закона об эмбарго и подозрениях в отмывании денег, однако пока арестов не проведено, и действует презумпция невиновности.