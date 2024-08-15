Замороженные активы и следствие
Расследование касалось четырех человек, связанных с Керимовым. В связи с этим Государственный секретариат по экономическим вопросам временно заморозил 1,3 миллиарда швейцарских франков.
Читайте также Более 600 компаний в Украине удалили из своих данных владельцев из России
Расследование стартовало в ноябре после обращения Государственного секретариата по экономическим вопросам к уполномоченному по правам человека.
В процессе приняли участие Федеральное ведомство полиции и местные правоохранительные органы. Сейчас в Швейцарии заморожены российские активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков (8,2 миллиарда долларов).