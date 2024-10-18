Monobank запускає власний маркетплейс: які товари у ньому будуть доступні
18 жовтня 2024, 11:02Читать новость на русском
Джерело:Олег Гороховський
Monobank прийняв рішення про запуск власного маркетплейсу. Проєкт отримав назву "Market by mono".
Що відомо про новий проєкт
Банкір Олег Гороховський розповів, що реліз маркетплейсу відбудеться уже 21 жовтня. Спочатку у Market by mono буде представлено лише три категорії товарів: комп'ютерна техніка, смартелектроніка та гаджети.
Читайте також Боротьба буде запекла: "Аерок" виставили на продаж з ціною майже в 1 мільярд – коли аукціон
Усі товари на нашому маркеті можна буде купити без переплат і прихованих тарифів за програмою "Покупка частинами", партнери отримають абсолютно безпрецедентні тарифи від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів, а рівень сервісу та підтримки ми хочемо зробити як у mono.
Гороховський закликав українців не судити Market by mono суворо, адже цей проєкт лише починає свій розвиток. Також банкір висловив вдячність партнерам, які сприяли відкриттю цього маркетплейсу, а саме:
- Moyo;
- КТС;
- Click.