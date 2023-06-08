Зарплати в Україні майже припинили падіння, а попит на робочу силу зростає

Попри війну український бізнес продовжує не лише активно працювати, а й намагається розвиватися. Наразі є багато труднощів, але в НБУ помітили позитивну динаміку росту зарплат та попиту на працівників.

Згідно із щомісячним звітом НБУ, ситуація на ринку праці стає все кращою. Зростання кількості резюме майже припинилося, натомість постійно з'являються нові вакансії. Дещо гірше в ІТ-сфері – наразі там все складніше.

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Ситуація з роботою та зарплатами в Україні

Почався сезон сільськогосподарських робіт, тому стрибок попиту на робочу силу цілком зрозумілий. Також можливими факторами є мобілізація співробітників та труднощі з пошуком нового персоналу.

Що стосується кількості претендентів на одну посаду, то показник близький до травня 2021 року, тобто шаленої боротьби за місце вже немає. Окрім того, реальні зарплати припинили падіння, що дозволило збільшити доходи домогосподарств. Зіграли роль і індексація пенсій та бюджетні виплати.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер– це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Що стосується сфери ІТ, то ситуація дещо важча. Масові звільнення у США та фінансова криза відчутно далися взнаки, але аналітики сподіваються, що незабаром все знову почне набирати обертів.

Разом з тим варто розуміти, що в майбутньому ріст зарплат буде повільним. Причина – важкий фінансовий стан бізнесу та невизначеність.

Раніше НБУ повідомляв, що на початок 2023 року український ринок праці відновився на половину до довоєнних показників.