Хто і чому сплачує єдиний податок в Україні

Єдиний податок в Україні є важливим інструментом для бізнесу. Згідно з українським законодавством, це спрощена форма оподаткування, яка дозволяє зменшити податковий тягар для підприємців.

Хто платить єдиний податок в Україні

Єдиний податок можуть сплачувати фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що відповідають критеріям Податкового кодексу України. Зокрема, мають річний дохід, що не перевищує ліміт, і ведуть бізнес у сферах послуг, торгівлі чи виробництва.

Читайте також: Який відсоток зарплатні вираховується на сплату податків

Для підприємців, які обирають єдиний податок, є кілька переваг:

Спрощена бухгалтерія та податкова звітність. Зниження податкового навантаження в порівнянні з іншими формами оподаткування. Менші штрафи за несвоєчасну сплату чи подання звітності.

Єдиний податок для ФОП 1 та 2 групи прив’язаний до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Зараз він становить:

ФОП I групи: 10% від прожиткового мінімуму.

ФОП II групи: 20% від мінімальної зарплати.

Зверніть увагу! ФОП III групи сплачує фіксований податок: 3% від доходів для платників ПДВ і 5% для неплатників.