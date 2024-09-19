Хто і чому сплачує єдиний податок в Україні
Єдиний податок в Україні є важливим інструментом для бізнесу. Згідно з українським законодавством, це спрощена форма оподаткування, яка дозволяє зменшити податковий тягар для підприємців.
Хто платить єдиний податок в Україні
Єдиний податок можуть сплачувати фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що відповідають критеріям Податкового кодексу України. Зокрема, мають річний дохід, що не перевищує ліміт, і ведуть бізнес у сферах послуг, торгівлі чи виробництва.
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Для підприємців, які обирають єдиний податок, є кілька переваг:
- Спрощена бухгалтерія та податкова звітність.
- Зниження податкового навантаження в порівнянні з іншими формами оподаткування.
- Менші штрафи за несвоєчасну сплату чи подання звітності.
Єдиний податок для ФОП 1 та 2 групи прив’язаний до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Зараз він становить:
- ФОП I групи: 10% від прожиткового мінімуму.
- ФОП II групи: 20% від мінімальної зарплати.
Зверніть увагу! ФОП III групи сплачує фіксований податок: 3% від доходів для платників ПДВ і 5% для неплатників.