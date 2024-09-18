Які податки сплачують українці

Згідно з Кодексом законів про працю, загальний розмір всіх відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%, повідомляють у Державній службі України з питань праці.

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При кожній виплаті заробітної плати роботодавець утримує:

  • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
  • Військовий збір (ВЗ) – 1,5%.

Як зміняться податки для ФОПів

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає збільшення деяких податків.

Зміни для ФОПів:

  • ФОП ІІІ групи з зарплатою 30 тисяч гривень тепер платитиме на 300 гривень більше через новий військовий збір у розмірі 1%, який раніше не стягувався.
  • Військовий збір зросте з 1,5% до 5%.
  • Платники єдиного податку ІІІ групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% (зараз не платять).
  • ФОПи на першій, другій та четвертій групах (аграрії) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати.
  • Банки платитимуть податок на прибуток у розмірі 50%.
  • ФОПи ІІ групи тепер платитимуть на 800 гривень більше, ніж ФОПи ІІІ групи, оскільки їм доведеться сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.