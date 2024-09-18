Які податки сплачують українці
Згідно з Кодексом законів про працю, загальний розмір всіх відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 20%, повідомляють у Державній службі України з питань праці.
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При кожній виплаті заробітної плати роботодавець утримує:
- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;
- Військовий збір (ВЗ) – 1,5%.
Як зміняться податки для ФОПів
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, що передбачає збільшення деяких податків.
Зміни для ФОПів:
- ФОП ІІІ групи з зарплатою 30 тисяч гривень тепер платитиме на 300 гривень більше через новий військовий збір у розмірі 1%, який раніше не стягувався.
- Військовий збір зросте з 1,5% до 5%.
- Платники єдиного податку ІІІ групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% (зараз не платять).
- ФОПи на першій, другій та четвертій групах (аграрії) сплачуватимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати.
- Банки платитимуть податок на прибуток у розмірі 50%.
- ФОПи ІІ групи тепер платитимуть на 800 гривень більше, ніж ФОПи ІІІ групи, оскільки їм доведеться сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.