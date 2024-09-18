Какие налоги платят украинцы
Согласно Кодексу законов о труде, общий размер всех отчислений из заработной платы не может превышать 20%, сообщают в Государственной службе Украины по вопросам труда.
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При каждой выплате заработной платы работодатель удерживает:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;
- Военный сбор (ВС) – 1,5%.
Как изменятся налоги для ФЛП
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение некоторых налогов.
Изменения для ФЛП:
- ФЛП ІІІ группы с зарплатой 30 тысяч гривен теперь будет платить на 300 гривен больше из-за нового военного сбора в размере 1%, который ранее не взимался.
- Военный сбор вырастет с 1,5% до 5%.
- Плательщики единого налога III группы будут платить военный сбор в размере 1% (сейчас не платят).
- ФЛП на первой, второй и четвертой группах (аграрии) будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты.
- Банки будут платить налог на прибыль в размере 50%.
- ФЛП II группы теперь будут платить на 800 гривен больше, чем ФЛП III группы, поскольку им придется платить военный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы.