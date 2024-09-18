Какие налоги платят украинцы

Согласно Кодексу законов о труде, общий размер всех отчислений из заработной платы не может превышать 20%, сообщают в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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При каждой выплате заработной платы работодатель удерживает:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

Военный сбор (ВС) – 1,5%.

Как изменятся налоги для ФЛП

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение некоторых налогов.

Изменения для ФЛП: