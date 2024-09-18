Народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко объяснила 24 Каналу, что прежде всего повышается военный сбор. Его платят те, кто имеет абсолютно легальные доходы.

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Можно ли было не повышать военный сбор

Из-за того, что повышение налогов коснется не всего общества – возникло немало дискуссий.

Было очень много дискуссий, в частности со стороны бизнеса, а также экономических экспертов, которые понимая, насколько необходимы нам средства для поддержки ВСУ, предлагали повысить, например НДС. Тогда повышение налогов равномерно коснулось бы всего общества,

– рассказала Галина Васильченко.

Половина украинской экономики сейчас находится в тени. Речь идет о 3 триллионах гривен. Соответственно, если повысить НДС, а его платит конечный потребитель, то тогда повышение действительно легло бы на всех, потому что даже те, кто находятся в тени, покупают товары. Они также платили бы эти налоги.

Сейчас, когда поднимают только военный сбор, то увеличиваются только налоги для тех, кто и так их платит и показывает свои легальные доходы.

Кто не поддержал законопроект

Очень много народных депутатов, люди из экспертных кругов не соглашались с тем, что налоги должны вырасти именно для тех, кто работает официально. Это одна из причин, почему законопроект уже отправляли на доработку. Но 17 сентября он набрал необходимое количество голосов.

Три фракции за него не голосовали. Это "Батькивщина", ЕС и "Голос". Другие поддержали законопроект в таком виде, как он есть,

– отметила народный депутат.

Больше всего дискуссий, которые возникли в процессе рассмотрения, были связаны с банками. Им предлагали сократить все неприоритетные расходы. К тому же у них есть все инструменты, чтобы выводить из тени, видеть где и как работают незаконные схемы и закрывать их. Таким образом можно искать средства.

Они сократили много различных расходов, пересмотрели свой подход и зарегистрировали законопроект, которым предусматривалось наполнение бюджета на 58 миллиардов. Фактически то же, что приняли в первом чтении. Но 50% налогообложения банков убрали.

Почему это очень возмутило общество и народных депутатов? Потому что банки повысили свои доходы не потому, что начали эффективнее работать, выдавать больше кредитов бизнесу. Они просто пользуются таким инструментом как ОВГЗ под гарантии государства. Так на спекуляциях получают сверхприбыли,

– подчеркнула Галина Васильченко.

Если их рентабельность до войны была 32%, то сейчас – 48%. Это значительно больше, чем даже в соседних в европейских странах, где нет войны и такой сложной экономической ситуации. Поэтому народные депутаты настаивали на том, чтобы норма была возвращена в законопроект. В сессионном зале до первого чтения было проголосовано с этой нормой о банках.

Какие были варианты, кроме повышения налогов

Есть статистические данные, например, об игорном бизнесе. В течение 2023 года удалось урегулировать многие моменты, закрыть некоторые схемы и увеличить налоговые поступлений от организаторов игорного бизнеса.

Но если посмотреть на то, сколько люди выигрывают и сколько они должны были бы платить НДФЛ, то это 18%. Зато эксперты посчитали, что уплачивается только 4%,

– отметила народный депутат.

Также есть вопрос подакцизных товаров – это алкоголь и табак. У нас до сих пор не урегулирован вопрос акцизов в соответствии с европейскими стандартами. Был проголосован в первом чтении соответствующий законопроект, но дальше все остановилось.

Есть ряд механизмов, инструментов, сфер, где действительно, если бы эффективно работали фискальные правоохранительные органы, можно получить дополнительное финансирование в виде налогов в бюджет. И, конечно, вывод экономики из тени – это приоритет,

– подчеркнула Галина Васильченко.

Она добавила, что в увеличении налогов, Минфин ссылается на требования международных финансовых партнеров. В соответствующих документах действительно указано, что ожидается, что в 2025 году Украина сможет получить больше налоговых поступлений, но там не сказано именно о ставках налогов.

Прежде всего говорилось об эффективном администрировании, борьбе с тенью, применении различных инструментов для того, чтобы выводить экономику из тени.

По моему убеждению, Министерство финансов, правительство должно предлагать справедливые механизмы, а не накладывать налоговое бремя на тех, кто и так платит налоги,

– подытожила народный депутат.