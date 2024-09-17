Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, речь идет о повышении на 58 миллиардов гривен в этом году, а в следующем – на 137 миллиардов гривен.

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