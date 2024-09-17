Як зростуть податки

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, йдеться про історичне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році, а у наступному – на 137 мільярдів гривень.

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Відповідно до проєкту, військовий збір з 1,5% збільшиться до 5%. Крім того, для 1 та 2 груп ФОП податки зростуть.

  • Також передбачені авансові внески на АЗС,
  • Для всіх форм 3 групи ФОП військовий збір становитиме 1% від доходу,
  • 25% прибутку на фінустанови,
  • Помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання,
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Водночас Железняк додав, що впровадження законопроєкт можу бути "заднім числом".

Ярослав Железняк

Науковий ступінь/посада

Оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня.

Нагадуємо! На початку вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків. Він мав на меті залучити 30 мільярдів гривень до бюджету.

Водночас ще раніше в Європейській бізнес асоціація (ЄБА) висловили занепокоєння щодо підвищення податків для бізнесу.

  • В Асоціації зауважили, що весь тягар підвищення ляже на добропорядний бізнес. Це матиме негативні наслідки для економіки країни.
  • Відтак альтернативою для підвищення податків в ЄБА вважають боротьбу із тіньовою економікою, а саме реформування митниці та початку нормальної роботи Бюро економічної безпеки.