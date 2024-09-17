Як зростуть податки

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, йдеться про історичне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році, а у наступному – на 137 мільярдів гривень.

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Відповідно до проєкту, військовий збір з 1,5% збільшиться до 5%. Крім того, для 1 та 2 груп ФОП податки зростуть.

Також передбачені авансові внески на АЗС,

Для всіх форм 3 групи ФОП військовий збір становитиме 1% від доходу,

25% прибутку на фінустанови,

Помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання,

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Водночас Железняк додав, що впровадження законопроєкт можу бути "заднім числом".

Ярослав Железняк Науковий ступінь/посада Оскільки до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня.

Нагадуємо! На початку вересня Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт зі збільшення податків. Він мав на меті залучити 30 мільярдів гривень до бюджету.

Водночас ще раніше в Європейській бізнес асоціація (ЄБА) висловили занепокоєння щодо підвищення податків для бізнесу.