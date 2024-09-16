На что вырастут налоги
Как сообщается, на этот год налоговые изменения обеспечат поступление 58 миллиардов гривен, а также 137 миллиардов гривен в следующем году. Предполагается, что изменения будут внедрены с 1 октября. Законопроект предусматривает:
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- Увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% до 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение;
- Установление военного сбора на уровне 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;
- Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога I, II и IV группы, в размере 10% от минимальной заработной платы.
Кроме того, в 2024 году планируется установление ставки налога на прибыль для банков на уровне 50%, а для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) – 25%. Среди других изменений:
- Совершенствование модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для автозаправочных станций.
- Переход от квартального к месячному налоговому периоду для представления отчетности о выплаченных доходах физическим лицам (для экономического бронирования).