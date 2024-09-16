На що зростуть податки

Як повідомляється, на цей рік податкові зміни забезпечать надходження 58 мільярдів гривень, а також 137 мільярдів гривень у наступному році. Передбачається, що зміни будуть впроваджені з 1 жовтня. Законопроєкт передбачає:

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Збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5% до 31 грудня року, в якому буде завершено воєнний стан;

Встановлення військового збору на рівні 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку І, II та IV групи, у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати.

Крім того, у 2024 році планується встановлення ставки податку на прибуток для банків на рівні 50%, а для небанківських фінансових установ (крім страховиків) – 25%. Серед інших змін: