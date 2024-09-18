Народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко пояснила 24 Каналу, що найперше підвищується військовий збір. Його сплачують ті, хто має абсолютно легальні доходи.

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Чи можна було не підвищувати військовий збір

Через те, що підвищення податків торкнеться не всього суспільства – виникло чимало дискусій.

Було дуже багато дискусій, зокрема з боку бізнесу, а також економічних експертів, які розуміючи, наскільки необхідні нам кошти для підтримки ЗСУ, пропонували підвищити, наприклад ПДВ. Тоді підвищення податків рівномірно торкнулося б усього суспільства,

– розповіла Галина Васильченко.

Половина української економіки зараз перебуває в тіні. Мовиться про 3 трильйони гривень. Відповідно, якщо підвищити ПДВ, а його сплачує кінцевий споживач, то тоді підвищення справді лягло б на всіх, бо навіть ті, хто перебувають у тіні, купують товари. Вони також сплачували б ці податки.

Зараз, коли підіймають лише військовий збір, то збільшуються лише податки для тих, хто і так їх платить і показує свої легальні доходи.

Хто не підтримав законопроєкт

Дуже багато народних депутатів, люди з експертних кіл не погоджувалися з тим, що податки мають зрости саме для тих, хто працює офіційно. Це одна з причин, чому законопроєкт уже відправляли на доопрацювання. Але 17 вересня він набрав необхідну кількість голосів.

Три фракції за нього не голосували. Це "Батьківщина", ЄС та "Голос". Інші підтримали законопроєкт у такому вигляді, як він є,

– зауважила народна депутатка.

Найбільше дискусій, які виникли в процесі розгляду, були пов'язані з банками. Їм пропонували скоротити всі непріоритетні видатки. До того ж у них є всі інструменти, щоб виводити з тіні, бачити де та як працюють незаконні схеми та закривати їх. У такий спосіб можна шукати кошти.

Вони скоротили багато різних видатків, переглянули свій підхід і зареєстрували законопроєкт, яким передбачалося наповнення бюджету на 58 мільярдів. Фактично те саме, що ухвалили в першому читанні. Але 50% оподаткування банків прибрали.

Чому це дуже обурило суспільство та народних депутатів? Тому що банки підвищили свої прибутки не через те, що почали ефективніше працювати, видавати більше кредитів бізнесу. Вони просто користуються таким інструментом як ОВДП під гарантії держави. Так на спекуляціях отримують надприбутки,

– підкреслила Галина Васильченко.

Якщо їхня рентабельність до війни була 32%, то зараз – 48%. Це значно більше, ніж навіть у сусідніх в європейських країнах, де немає війни й такої складної економічної ситуації. Тому народні депутати наполягали на тому, щоб норма була повернута в законопроєкт. У сесійній залі до першого читання було проголосовано з цією нормою про банки.

Які були варіанти, окрім підвищення податків

Є статистичні дані, наприклад, про гральний бізнес. Упродовж 2023 року вдалося врегулювати багато моментів, закрити деякі схеми та збільшити податкові надходжень від організаторів грального бізнесу.

Але якщо подивитися на те, скільки люди виграють і скільки вони б мали сплачувати ПДФО, то це 18%. Натомість експерти порахували, що сплачується лише 4%,

– зауважила народна депутатка.

Також є питання підакцизних товарів – це алкоголь і тютюн. У нас досі не врегульовано питання акцизів відповідно до європейських стандартів. Був проголосований у першому читанні відповідний законопроєкт, але далі все зупинилося.

Є низка механізмів, інструментів, сфер, де справді, якби ефективно працювали фіскальні правоохоронні органи, можна отримати додаткове фінансування у вигляді податків до бюджету. І, звісно, виведення економіку з тіні – це пріоритет,

– наголосила Галина Васильченко.

Вона додала, що у збільшенні податків, Мінфін посилається на вимоги міжнародних фінансових партнерів. У відповідних документах справді зазначено, що очікується, що у 2025 році Україна зможе отримати більше податкових надходжень, але там не сказано саме про ставки податків.

Найперше мовилось про ефективне адміністрування, боротьбу з тінню, застосування різних інструментів для того, щоб виводити економіку з тіні.

На моє переконання, Міністерство фінансів, уряд має пропонувати справедливі механізми, а не накладати податковий тягар на тих, хто і так платить податки,

– підсумувала народна депутатка.