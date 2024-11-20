Хто в Україні платить єдиний податок і в яких розмірах

Єдиний податок — це спрощена система оподаткування, яка створена для зниження фінансового навантаження на підприємців. За цією системою податки можуть сплачувати ФОПи та юридичні особи.

Хто може працювати на єдиному податку

ФОПи та юридичні особи, в яких річний дохід не перевищує встановлений законом ліміт та які працюють у сферах послуг, торгівлі або виробництва, можуть платити єдиний податок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Переваги єдиного податку для підприємців

Спрощення бухгалтерського обліку та звітності.

та звітності. Менше податкове навантаження у порівнянні з іншими системами оподаткування.

у порівнянні з іншими системами оподаткування. Зменшені штрафи за несвоєчасну сплату чи подання звітів.

Важливо! Ця система є оптимальним вибором для багатьох бізнесів, що прагнуть зосередитися на розвитку, мінімізуючи адміністративні витрати.

Які суми треба платити з єдиним податком

Єдиний податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 1 і 2 груп залежить від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, а саме:

ФОП 1 групи : 10% від прожиткового мінімуму.

: 10% від прожиткового мінімуму. ФОП 2 групи: 20% від мінімальної зарплати.

Для ФОП 3 групи передбачено фіксовану ставку: