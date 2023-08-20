Польща може опинитися під санкціями ЄС через Україну

Позиція Польщі щодо українського зерна неабияк роздратувала ЄС. Попри спільне рішення допомогти Україні експортувати зерно, сусідня країна вирішила самовільно запровадити ембарго.

Як відомо, Євросоюз запровадив ембарго на ввезення українського зерна до 15 вересня, аби захистити внутрішній ринок. Після цієї дати Україна повинна отримати доступ до європейського ринку.

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Втім, деякі країни виступили проти ввезення українського зерна на територію ЄС. Зокрема, Польща через своїх політиків вже навіть повідомила, що готова запровадити ембарго в односторонньому порядку.

ЄС може відреагувати на дії Польщі санкціями

Представники країн-лідерів ЄС вже повідомляли, що про продовження ембарго на українське зерно не може бути й мови. Також у Єврокомісії вважають, що запровадження Польщею обмежень в односторонньому порядку можна буд вважати порушенням європейського права.

Молдова зголосилася допомогти Україні експортувати зерно. Для цього сусід готовий модернізувати залізницю.

За свою позицію Польща може нарватися на санкції, але варто зважати, що їх застосування – доволі тривала процедура. У Варшаві більше побоюються торговельних контрзаходів, які можуть запровадити інші країни ЄС, наприклад, Німеччина.

Україна чітко відстоює свою позицію у цьому питанні та очікує, що Брюсель зможе домовитися з поляками. Натомість Польща активно шукає союзників, але наразі ні від кого не має чіткої відповіді.

Згідно з попередніми переговорами, Румуніє не буде йти проти Єврокомісії, але Словаччина, Угорщина та Болгарія можуть виступити за продовження ембарго.