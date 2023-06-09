Китай тисне на ЄС через потенційні санкції, – Bloomberg

У Європейському Союзі розглядають певні обмеження для компаній з Китаю, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії. Проте Пекін уже намагається завадити реалізації цього плану.

За даними ЗМІ, китайські дипломати проводять зустрічі за закритими дверима у Брюсселі, аби переконати європейських чиновників не запроваджувати торгові обмеження проти їхніх фірм.

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Китай намагається тиснути на ЄС

Наразі відомо, що Європейська комісія вивчає план щодо запровадження заходів стосовно восьми китайських компаній, які "безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії".

Джерела видання Bloomberg повідомляють, що офіційний Пекін нібито пригрозив ЄС відплатою у разі запровадження обмежень. Ситуацію також прокоментував посол Китаю у Євросоюзі, наголошуючи на важливості відповідних доказів

Якщо європейська сторона введе санкції проти китайських компаній, не надавши нам жодних вагомих доказів, ми обов'язково відповімо,

– заявив він.

Ба більше, китайська сторона наполягає, що економічна співпраця з Росією була повністю "чесною". Водночас офіційний Пекін стикається зі зростаючим переліком санкцій та посиленням експортного контролю зі сторони США та країн колективного Заходу на тлі ускладнення геополітичної ситуації.