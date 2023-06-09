По данным СМИ, китайские дипломаты проводят встречи за закрытыми дверями в Брюсселе, чтобы убедить европейских чиновников не вводить торговые ограничения против их фирм.

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Китай пытается давить на ЕС

Известно, что Европейская комиссия изучает план по внедрению мер в отношении восьми китайских компаний, которые "непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России".

Источники издания Bloomberg сообщают, что официальный Пекин якобы пригрозил ЕС возмездием в случае введения ограничений. Ситуацию также прокомментировал посол Китая в Евросоюзе, отмечая важность соответствующих доказательств.

Если европейская сторона введет санкции против китайских компаний, не предоставив нам никаких веских доказательств, мы обязательно ответим,

– заявил он.

Более того, китайская сторона настаивает, что экономическое сотрудничество с Россией было полностью "честным". В то же время, официальный Пекин сталкивается с растущим перечнем санкций и усилением экспортного контроля со стороны США и стран коллективного Запада на фоне усложнения геополитической ситуации.