Цифрові платформи під контролем: ЄС запроваджує ПДВ для Airbnb та Uber

Європейський Союз прийме нові правила, які зобов'язують платформи короткострокової оренди житла та виклику таксі сплачувати ПДВ. Чому вирішили це зробити, читайте далі.

Що відомо про запровадження податку для платформ

Оператори платформ, таких як Airbnb і Uber, будуть зобов'язані стягувати та перераховувати ПДВ у випадках, коли їхні постачальники послуг (водії чи власники житла) не сплачують податок самостійно, передає 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

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Згідно з новими правилами, оператор платформи буде вважатися "постачальником" і збиратиме ПДВ безпосередньо з клієнта, а потім передаватиме його податковим органам.

Зауважте! Платформи отримали короткий перехідний період для адаптації до нових вимог. Рішення набируть чинності після консультацій з Європейським парламентом і формального затвердження Радою ЄС.

На сьогодні більшість індивідуальних постачальників та малих бізнесів на таких платформах не сплачують ПДВ. Це пов'язано з тим, що вони часто не реєструються для сплати податку або не обізнані про свої податкові зобов'язання в інших країнах ЄС.