Чому розслідування зупинили

Прокуратура Франкфурта-на-Майні ухвалила рішення про припинення розслідування щодо мільярдера, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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В ході розслідування так і не вдалося довести основні звинувачення проти їхнього клієнта, включаючи відмивання грошей. Відтак, інформацію про стан розслідування переадресували до Федеральної прокуратури.

Цікаво! Це не єдине провадження проти мільярдера. У 2022 році ЄС вніс його до санкційного списку та конфіскував частину активів. Головна претензія до Усманова – його підтримка російської влади щодо війни в Україні.

Усманов має низку компаній у різних галузях, а статки здобув завдяки інвестиціям у металургію, телекомунікації, медіа та технології. Нині його статки оцінюються в 14 мільярдів доларів.

Слідство й обшуки

Спеціальний підрозділ німецьких митників торік провів обшук на кількох об'єктах, що належать Алішеру Усманову, у південній частині Баварії.

Цікаво! Німецька влада розпочала розслідування проти олігарха ще восени 2022 року. Тоді обшук у його віллі на озері Тегернзее стосувався підозр в ухилянні від сплати податків та відмиванні грошей. Проте пізніше регіональний суд у Франкфурті визнав цей рейд незаконним.

Співробітники Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини також здійснили обшуки в офісах найбільшого швейцарського банку UBS у рамках справи, пов'язаної з Алішером Усмановим.