Почему расследование остановили

Прокуратура Франкфурта-на-Майне приняла решение о прекращении расследования в отношении миллиардера, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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В ходе расследования так и не удалось доказать основные обвинения против их клиента, включая отмывание денег. Поэтому, информацию о состоянии расследования переадресовали в Федеральную прокуратуру.

Интересно! Это не единственное производство против миллиардера. В 2022 году ЕС внес его в санкционный список и конфисковал часть активов. Главная претензия к Усманову – его поддержка российских властей по войне в Украине.

Усманов имеет ряд компаний в различных отраслях, а состояние получил благодаря инвестициям в металлургию, телекоммуникации, медиа и технологии. Сейчас его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов.

Следствие и обыски

Специальное подразделение немецких таможенников в прошлом году провело обыск на нескольких объектах, принадлежащих Алишеру Усманову, в южной части Баварии.

Интересно! Немецкие власти начали расследование против олигарха еще осенью 2022 года. Тогда обыск в его вилле на озере Тегернзее касался подозрений в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Однако позже региональный суд во Франкфурте признал этот рейд незаконным.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии также провели обыски в офисах крупнейшего швейцарского банка UBS в рамках дела, связанного с Алишером Усмановым.