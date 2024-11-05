Що відомо про запровадження податку для платформ

Оператори платформ, таких як Airbnb і Uber, будуть зобов'язані стягувати та перераховувати ПДВ у випадках, коли їхні постачальники послуг (водії чи власники житла) не сплачують податок самостійно, передає 24 Канал з посиланням на Раду ЄС.

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Згідно з новими правилами, оператор платформи буде вважатися "постачальником" і збиратиме ПДВ безпосередньо з клієнта, а потім передаватиме його податковим органам.

Зауважте! Платформи отримали короткий перехідний період для адаптації до нових вимог. Рішення набируть чинності після консультацій з Європейським парламентом і формального затвердження Радою ЄС.

На сьогодні більшість індивідуальних постачальників та малих бізнесів на таких платформах не сплачують ПДВ. Це пов'язано з тим, що вони часто не реєструються для сплати податку або не обізнані про свої податкові зобов'язання в інших країнах ЄС.