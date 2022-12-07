Європейські техкомпанії втратили 400 мільярдів доларів вартості: війна в Україні серед причин

Ринкова вартість європейської технологічної індустрії цьогоріч впала на 400 мільярдів доларів проти показника минулого року. При цьому, венчурне фінансування компаній галузі скоротилося на 18%.

Причинами цього є високі відсоткові ставки, скорочення кадрового резерву, а також повномасштабна війна в Україні. Про це свідчить звіт венчурної компанії Atomico.

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Показники європейських технологічних компаній

За даними Atomico, сукупна ринкова вартість державних та приватних технологічних компаній в Європі впала до 2,7 трильйона доларів, коли наприкінці 2021 року вона сягала 3,1 трильйона доларів.

Європейська технологічна екосистема стикається з найскладнішими макроекономічними умовами з часів світової фінансової кризи,

– зазначив партнер Atomico Том Вемайєр.

При цьому, венчурне фінансування у 41 країні Європи цьогоріч скоротилося до 85 мільярдів доларів проти 100 мільярдів, залучених за підсумками 2021 року.

Водночас, зменшилась і кількість нових єдинорогів – компаній з ринковою капіталізацією у понад 1 мільярд доларів: впродовж 2022 року їх з'явилось 31, коли торік налічувалось 105.

Попри значне падіння показників, Atomico констатує, що інсайдери технологічної галузі зберігають ентузіазм. Так, 77% опитаних інвесторів на континенті заявили, що з таким же чи навіть більшим оптимізмом ставляться до майбутнього європейської технологічної індустрії, ніж у 2021 році.

Ринки змінилися, і разом з цим мають змінитися очікування всіх, хто працює в європейській технологічній галузі,

– підсумував Вемайєр.