84% ювелірного бізнесу – ФОПи: хто заробляє найбільше

В Україні станом на кінець липня працюють 7 865 ювелірних бізнесів. Переважна більшість із них – фізичні особи-підприємці: на ФОПів припадає 84% ринку.

Скільки в Україні ювелірних ФОПів і компаній

Структура ювелірного бізнесу в Україні поступово змінюється – підприємців стає менше, тоді як кількість зареєстрованих компаній зростає вже п'ятий рік поспіль, пише Опендатабот.

Загалом у країні працюють 6 583 ФОПи та 1 282 компанії, діяльність яких пов'язана з виробництвом і продажем ювелірних виробів, а також ремонтом прикрас та годинників. При цьому саме ФОПи демонструють менш стабільну динаміку:

У 2021 – 2022 роках підприємців, які закрили бізнес, було на 498 більше, ніж тих, хто зареєструвався.

У 2023 році ситуація змінилася – кількість нових підприємців знову почала зростати.

А у 2024 році ринок продемонстрував рекордний приріст: ФОПів стало на 611 більше, ніж тих, хто припинив діяльність.

Однак уже у 2025 році позитивна тенденція знову змінилася. Кількість закриттів перевищила кількість нових реєстрацій на 169 підприємців.

Компанії, навпаки, виявилися стійкішими. Їхня кількість збільшується щороку, причому ця тенденція зберігається навіть після початку повномасштабної війни.

Хто заробив найбільше на прикрасах

Повністю оцінити фінансові результати всього ринку наразі неможливо, оскільки значна частина компаній ще не подала фінансову звітність за 2025 рік.

Із 1 282 ювелірних компаній звітність за минулий рік подали лише 358. Серед них найбільший дохід показала компанія "Злата Істейт" – 1,26 мільярда гривень.

На другому місці опинилася "Ресурс+" із доходом 1,02 мільярда гривень, а третю позицію посіла "Вайс Кінг" – 955,4 мільйонів.

До п'ятірки лідерів також увійшли офіційний дистриб'ютор Pandora в Україні "Амадео" з доходом 830,4 мільйонів гривень та "Опті Голд" – 620,4 мільйонів. Разом ці п'ять компаній отримали понад 4,68 мільярди гривень доходу.

Топ-10 ювелірних компаній за доходом / інфографіка Опендатабот

Хто з іноземців володіє ювелірним бізнесом в Україні

Іноземний капітал також присутній на українському ювелірному ринку. У 180 компаніях серед кінцевих бенефіціарів зазначені громадяни інших країн.

Найчастіше серед іноземних власників зустрічаються громадяни Ізраїлю – вони є бенефіціарами 22 компаній. Ще 20 бізнесів мають серед власників громадян Туреччини, а 19 компаній пов'язані з громадянами Росії.

Також серед бенефіціарів є громадяни Грузії, США та Узбекистану. При цьому одна компанія може мати одразу кількох власників із різних країн.

Серед 19 чинних компаній, у яких є бенефіціари з Російської Федерації, лише одна показала виторг за останні два роки. Йдеться про "Білоцерківський ювелірний завод". За 2023 рік підприємство задекларувало дохід усього 10,9 тисяч гривень.