Сколько в Украине ювелирных ФЛП и компаний

Структура ювелирного бизнеса в Украине постепенно меняется – предпринимателей становится меньше, тогда как количество зарегистрированных компаний растет уже пятый год подряд, пишет Опендатабот.

Всего в стране работают 6 583 ФЛП и 1 282 компании, деятельность которых связана с производством и продажей ювелирных изделий, а также ремонтом украшений и часов. При этом именно ФЛП демонстрируют менее стабильную динамику:

в 2021–2022 годах предпринимателей, закрывших бизнес, было на 498 больше, чем тех, кто зарегистрировался.

В 2023 году ситуация изменилась – количество новых предпринимателей снова начало расти.

А в 2024 году рынок продемонстрировал рекордный прирост: ФЛП стало на 611 больше, чем тех, кто прекратил деятельность.

Однако уже в 2025 году положительная тенденция вновь изменилась. Количество закрытий превысило количество новых регистраций на 169 предпринимателей.

Компании, напротив, оказались более устойчивыми. Их количество увеличивается каждый год, причем эта тенденция сохраняется даже после начала полномасштабной войны.

Кто заработал больше всего на украшениях

Полностью оценить финансовые результаты всего рынка пока невозможно, поскольку значительная часть компаний еще не представила финансовую отчетность за 2025 год.

Из 1 282 ювелирных компаний отчетность за прошлый год представили лишь 358. Среди них наибольший доход показала компания "Злата Истейт" – 1,26 миллиарда гривен.

На втором месте оказалась "Ресурс+" с доходом 1,02 миллиарда гривен, а третью позицию заняла "Вайс Кинг" – 955,4 миллиона.

В пятерку лидеров также вошли официальный дистрибьютор Pandora в Украине "Амадео" с доходом 830,4 млн гривен и "Опти Голд" – 620,4 млн. В совокупности эти пять компаний получили более 4,68 миллиарда гривен дохода.

Топ-10 ювелирных компаний по доходу / инфографика Опендатабот

Кто из иностранцев владеет ювелирным бизнесом в Украине

Иностранный капитал также присутствует на украинском ювелирном рынке. В 180 компаниях среди конечных бенефициаров указаны граждане других стран.

Чаще всего среди иностранных владельцев встречаются граждане Израиля – они являются бенефициарами 22 компаний. Еще 20 предприятий имеют среди владельцев граждан Турции, а 19 компаний связаны с гражданами России.

Также среди бенефициаров есть граждане Грузии, США и Узбекистана. При этом одна компания может иметь сразу нескольких владельцев из разных стран.

Среди 19 действующих компаний, у которых есть бенефициары из Российской Федерации, только одна показала выручку за последние два года. Речь идет о "Белоцерковском ювелирном заводе". За 2023 год предприятие задекларировало доход всего в 10,9 тысяч гривен.