Що буде, якщо невчасно сплатити податки ФОП у 2026 році

Якщо ФОП вчасно не сплатить податки, сума боргу може зрости через штрафи та пеню. Для ФОП І і ІІ груп невелика затримка зі сплатою єдиного податку може обернутися штрафом у розмірі 50% його ставки. Скільки доведеться доплатити, залежить від групи підприємця, виду податку та тривалості прострочення.

Що буде, якщо ФОП протермінує сплату податку

Пропущений строк сплати податку не звільняє підприємця від самого зобов'язання. ФОП повинен погасити борг, а в окремих випадках – ще й сплатити штраф та пеню, йдеться у кримінальному кодексі України.

Розмір санкцій залежить від того, на якій групі працює підприємець і який саме платіж він прострочив. Для першої та другої груп передбачений штраф у розмірі 50% ставки єдиного податку. Для третьої групи він залежить від тривалості затримки.

Окремі правила діють для єдиного соціального внеску (ЄСВ). За його несвоєчасну сплату також передбачені штраф і пеня.

Який штраф за прострочення єдиного податку для ФОП І та ІІ груп

Підприємці першої та другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками – не пізніше 20 числа поточного місяця.

Якщо ФОП не перерахує податок вчасно або сплатить лише частину суми, штраф становитиме 50% від встановленої для нього ставки єдиного податку. Таку санкцію передбачає пункт 122.1 Податкового кодексу України.

У 2026 році максимальні місячні ставки єдиного податку становлять:

ФОП І групи – 332,80 гривні. Штраф за максимальної ставки становитиме 166,40 гривні.

ФОП ІІ групи – 1 729,40 гривні. Штраф становитиме 864,70 гривні.

Який штраф загрожує за несплату військового збору

ФОП І та ІІ груп також сплачують військовий збір. У 2026 році він становить 864,70 гривні на місяць. Кінцевий строк сплати – 20 число поточного місяця.

За несвоєчасну сплату або перерахування збору не в повному обсязі передбачений штраф у розмірі 50% його ставки. Якщо підприємець не сплатив збір взагалі, сума штрафу становитиме 432,35 гривні.

Крім штрафу, за певних умов на податковий борг нараховується пеня. Для самостійно визначених податкових зобов'язань її нарахування починається з 91-го календарного дня після завершення граничного строку сплати.

Штрафи для ФОП ІІІ групи: скільки доведеться заплатити

Для підприємців третьої групи розмір штрафу за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання залежить від тривалості прострочення.

Якщо затримка не перевищує 30 календарних днів, штраф становить 5% погашеної суми податкового боргу. Якщо прострочення триває понад 30 календарних днів – 10%.

За умисне порушення передбачений штраф у розмірі 25%. Якщо порушення повториться протягом року за обставин, визначених Податковим кодексом, санкція може зрости до 50%.

ФОП 3-ї групи сплачують єдиний податок і військовий збір за підсумками кварталу. Граничний строк сплати – протягом 10 календарних днів після останнього дня строку подання декларації.

Що буде, якщо ФОП прострочить сплату ЄСВ

За несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску передбачений штраф у розмірі 20% несвоєчасно сплаченої суми. Також на суму недоїмки нараховується пеня – 0,1% за кожен день прострочення.

Наприклад, якщо підприємець не сплатив 1 902,34 гривні ЄСВ, штраф становитиме 380,47 гривні. Додатково нарахують пеню, сума якої залежатиме від кількості днів затримки.

На відміну від пені за податковими зобов'язаннями, яка за загальним правилом нараховується з 91-го дня, пеня за ЄСВ починає нараховуватися з першого дня прострочення.

Коли нараховують пеню та чи можуть заблокувати рахунки ФОП

Пеня – це додаткова сума, яку нараховують за несвоєчасну сплату зобов'язань. Для самостійно визначених податкових зобов'язань її нарахування починається з 91-го календарного дня після завершення граничного строку сплати. Розрахунок здійснюється за правилами статті 129 Податкового кодексу.

Для ЄСВ діє інший порядок: пеня становить 0,1% суми недоїмки за кожен день прострочення.

Саме прострочення платежу не означає автоматичного блокування банківського рахунку. Однак якщо податковий борг не погашати, податкова може розпочати процедуру його стягнення у встановленому законом порядку.

Для платників єдиного податку тривалий податковий борг також може мати серйозніші наслідки. Зокрема, несплата узгодженого податкового боргу протягом двох послідовних кварталів може стати підставою для анулювання реєстрації платника єдиного податку.

Що робити ФОП, якщо податок уже прострочений

Якщо підприємець пропустив строк сплати, насамперед варто перевірити стан розрахунків із бюджетом в електронному кабінеті платника податків.

Потрібно з'ясувати, скільки становить борг, чи нараховані штрафи та пеня, а потім погасити заборгованість. Якщо ФОП має право на пільгу або звільнення від сплати, слід перевірити, чи поширюється вона на конкретний платіж і період.

Не варто відкладати перевірку нарахувань: що довше залишається несплачений борг, то більшими можуть бути додаткові витрати підприємця.

До слова, податкова може нарахувати штрафи для підприємців. Причина може бути у декларації. Проте, податківці можуть перевірити або здійснити уточнюючий розрахунок впродовж 30 днів після кінця терміну подання декларацій.