Что будет, если ФЛП просрочит уплату налога

Пропущенный срок уплаты налога не освобождает предпринимателя от самого обязательства. ФЛП должен погасить задолженность, а в отдельных случаях – еще и уплатить штраф и пеню, говорится в Налоговом кодексе Украины.

Размер санкций зависит от того, в какой группе работает предприниматель и какой именно платеж он просрочил. Для первой и второй групп предусмотрен штраф в размере 50% ставки единого налога. Для третьей группы он зависит от продолжительности задержки.

Отдельные правила действуют в отношении единого социального взноса (ЕСВ). За его несвоевременную уплату также предусмотрены штраф и пеня.

Какой штраф за просрочку уплаты единого налога для ФЛП I и II групп

Предприниматели первой и второй групп уплачивают единый налог авансовыми взносами – не позднее 20 числа текущего месяца.

Если ФЛП не перечислит налог вовремя или уплатит лишь часть суммы, штраф составит 50% от установленной для него ставки единого налога. Такую санкцию предусматривает пункт 122.1 Налогового кодекса Украины.

В 2026 году максимальные месячные ставки единого налога составляют:

ФЛП I группы – 332,80 гривны. Штраф при максимальной ставке составит 166,40 гривны.

ФЛП II группы – 1 729,40 гривен. Штраф составит 864,70 гривен.

Какой штраф грозит за неуплату военного сбора

ФЛП I и II групп также уплачивают военный сбор. В 2026 году он составляет 864,70 гривен в месяц. Конечный срок уплаты – 20 число текущего месяца.

За несвоевременную уплату или перечисление сбора не в полном объеме предусмотрен штраф в размере 50% от его ставки. Если предприниматель не уплатил сбор вообще, сумма штрафа составит 432,35 гривны.

Помимо штрафа, при определенных условиях на налоговый долг начисляется пеня. Для самостоятельно определенных налоговых обязательств ее начисление начинается с 91-го календарного дня после истечения предельного срока уплаты.

Штрафы для ФЛП III группы: сколько придется заплатить

Для предпринимателей третьей группы размер штрафа за несвоевременную уплату налогового обязательства зависит от продолжительности просрочки.

Если задержка не превышает 30 календарных дней, штраф составляет 5% от погашенной суммы налогового долга. Если просрочка длится более 30 календарных дней – 10%.

За умышленное нарушение предусмотрен штраф в размере 25%. Если нарушение повторится в течение года при обстоятельствах, определенных Налоговым кодексом, санкция может увеличиться до 50%.

ФЛП 3-й группы уплачивают единый налог и военный сбор по итогам квартала. Предельный срок уплаты – в течение 10 календарных дней после последнего дня срока подачи декларации.

Что будет, если ФЛП просрочит уплату ЕСВ

За несвоевременную уплату единого социального взноса предусмотрен штраф в размере 20% от несвоевременно уплаченной суммы. Также на сумму недоимки начисляется пеня – 0,1% за каждый день просрочки.

Например, если предприниматель не уплатил 1 902,34 гривны ЕСВ, штраф составит 380,47 гривны. Дополнительно начисляется пеня, сумма которой будет зависеть от количества дней просрочки.

В отличие от пени по налоговым обязательствам, которая по общему правилу начисляется со 91-го дня, пеня по ЕСВ начинает начисляться с первого дня просрочки.

Когда начисляется пеня и могут ли заблокировать счета ФЛП

Пеня – это дополнительная сумма, которая начисляется за несвоевременную уплату обязательств. Для самостоятельно определенных налоговых обязательств ее начисление начинается с 91-го календарного дня после истечения предельного срока уплаты. Расчет осуществляется в соответствии с правилами статьи 129 Налогового кодекса.

Для ЕСВ действует иной порядок: пеня составляет 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Само по себе просрочка платежа не влечет за собой автоматическую блокировку банковского счета. Однако если налоговый долг не погашать, налоговая служба может начать процедуру его взыскания в установленном законом порядке.

Для плательщиков единого налога длительная задолженность по налогам также может иметь более серьезные последствия. В частности, неуплата согласованной налоговой задолженности в течение двух последовательных кварталов может стать основанием для аннулирования регистрации плательщика единого налога.

Что делать ФЛП, если срок уплаты налога уже просрочен

Если предприниматель пропустил срок уплаты, прежде всего следует проверить состояние расчетов с бюджетом в электронном кабинете налогоплательщика.

Необходимо выяснить, в каком размере составляет задолженность, начислены ли штрафы и пеня, а затем погасить задолженность. Если ФЛП имеет право на льготу или освобождение от уплаты, следует проверить, распространяется ли она на конкретный платеж и период.

Не стоит откладывать проверку начислений: чем дольше остается неуплаченный долг, тем больше могут быть дополнительные расходы предпринимателя.

К слову, налоговая может начислить штрафы предпринимателям. Причина может крыться в декларации. Однако налоговики могут провести проверку или уточняющий расчет в течение 30 дней после истечения срока подачи деклараций.