Рада подвоїла ліміт благодійних внесків для підприємств: головні зміни

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12328-д про стимулювання благодійництва у період воєнного стану. Він передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Детальніше про положення та зміни 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради із питань фінансів Галина Васильченко.

Детальніше Рада подвоїла ліміт благодійних внесків для підприємств

"Це дуже важливий законопроєкт, над якими ми працювали разом з бізнесом, благодійними фондами, волонтерами. В цьому їхня велика заслуга, бо саме вони можуть вказати на проблемні моменти, що потрібно урегулювати", – зауважила депутатка.

Що змінюється

Серед ключових норм:

підвищення благодійного ліміту вдвічі – з 4 до 8% . Цей ліміт можуть перераховувати зі своїх доходів бізнес, юридичні компанії, підприємці на рахунки благодійних фондів без оподаткування на прибуток ;

. Цей ліміт можуть перераховувати зі своїх доходів бізнес, юридичні компанії, підприємці на рахунки благодійних фондів ; полегшується робота з податковою системою благодійних фондів та волонтерів. Тобто якомога більше цивільних осіб можуть скористатися допомогою.

Якщо раніше, підкреслює Васильченко, після руйнувань в домогосподарствах внаслідок ракетних і дронових атак, благодійні організації надавали родині допомогу коштами – ця допомога не оподатковувалася. Але якщо постачали будівельні матеріали тощо, оподаткування відбувалося. Тепер в жодному з випадків держава не стягуватиме податок.

Сподіваємося президент якомога скоріше підпише цей законопроєкт і волонтером та благодійним фондам стане легше працювати,

– резюмувала Васильченко.

Зауважимо, що бізнеси-благодійники отримують додаткові податкові пільги. А саме – податкову знижку у розмірі 16% від загального оподаткованого доходу за рік. Раніше ця знижка складала 4%, але після введення воєнного стану піднялася.