Через постійні обстріли росіян: Миколаїв втратив майже увесь середній бізнес

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Миколаївщину та інші прифронтові регіони. У таких умовах вести підприємницьку діяльність практично неможливо.

Після початку повномасштабного вторгнення Миколаїв зазнав великих руйнувань внаслідок обстрілів російських окупантів. Ворог не припиняє завдавати ударів, тому говорити про налагодження виробництва чи інших бізнес-процесів у прифронтовому місті просто неможливо.

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Миколаїв без середнього бізнесу

Як розповів міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, наразі робота середнього бізнесу у його місті просто зупинилася. Виробництв не залишилося взагалі, вони або переїхали, або закрилися.

Близько 90% середніх підприємств закрилося. Залишилися послуги, сфера обслуговування, торгівля – тобто працює малий та мікробізнес. Також мережеві супермаркети, але вони працювали майже всю війну,

– розповів Сенкевич.

Він також додав, що деякі заводи ще працюють, але інформацію про них розголошувати не будуть. Російські окупанти мають можливість поцілити у будь-яку точку Миколаєва, тому з метою безпеки про роботу бізнесу у місті наразі не говорять.

Нагадаємо, на початку війни завдяки героїчним ЗСУ та генію генерала Марченка російським окупантам не вдалося захопити Миколаїв. Ворог завдав місту багатьох руйнувань, але зайти в нього та взяти під свій контроль не зміг.