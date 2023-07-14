Водночас часто усе завершується, навіть не почавшись, оскільки складно або визначитися, або придумати ідею для створення власної справи. Саме тому 24 Канал за підтримки партнера Škoda зробив добірку цікавих та оригінальних концепцій для бізнесу.

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Фудтрак

В Україні, попри різні виклики, продовжує стрімко розвиватися сектор громадського харчування. Більшість міст можуть похвалитися закладами з найрізноманітнішими кухнями, інтер'єрами та концепціями. Вкрай рідко щось надовго викликає ефект "вау".

Для тих, хто прагне працювати у цій сфері, є опція, яка допоможе виділитися серед конкурентів. Йдеться про популярні, для прикладу у США, вагончики для вуличної їжі. Серед їхніх переваг:

незвична концепція для України, яка, найімовірніше, приверне чимало уваги;

безліч варіантів для втілення навіть найбожевільніших ідей;

можливість змінювати локацію та шанс працювати у різних форматах.

5 оригінальних ідей для створення бізнесу / Фото Unsplash

Цікаво! Син всесвітньо відомого актора Вілла Сміта – Джейден – відкрив власний фудтрак кілька років тому. Це благодійний проєкт "I Love You Restaurant", в якому безплатну їжу можуть отримати усі, хто цього потребує.

Друг на "замовлення"

Сучасні люди живуть у настільки швидкому темпі, що стає вкрай складно збалансувати усі сфери життя. Оскільки між роботою, романтичними стосунками або сімейним життям, рутиною люди часто втрачають контакти з друзями. З іншої сторони є й ті, кому складно налагоджувати контакти у соціумі.

Саме тому в останні роки набирає популярності така послуга як друг "на замовлення". По суті за певну ціну ця людина зможе вислухати, підтримати, сходити на концерт чи кав'ярню. Насправді варіантів безліч. Тут і нові знайомства, і заробіток, і досить проста концепція.

Кар'єрний наставник

Вмієте формувати команди, проводити співбесіди та підбирати класних людей на посади – можна перетворити це на свій бізнес. До того ж ця концепція набирає обертів на Заході.

Можливостей для розвитку насправді є дуже багато. Зокрема, можна співпрацювати як з компаніями, так і окремими людьми, відтак за якийсь час від фізичної особи-підприємця розвинути свою справу до великого бренду.

5 оригінальних ідей для створення бізнесу / Фото Pexels

Коворкінг з домашніми улюбленцями

Досить часто у соціальних мережах можна побачити скарги власників тварин про непристосованість публічного простору для домашніх улюбленців. Найчастіше, чимало закладів відмовляють приймати клієнтів з песиками або котиками, хоча, звичайно, є винятки.

Тож любов до тварин можна перетворити у бізнес. Йдеться про створення коворкінгу, куди можна приходити працювати з домашніми улюбленцями. Очевидно, що цей план варто ретельно продумати, аби врахувати багато нюансів. Зокрема, вивчити нішу та потреби клієнтів, зрозуміти, як організувати простір для різних тварин, а також не забути подбати про комфорт власників тварин.

Як знайти зручного "помічника" для бізнесу

Розвиток власного бізнесу завжди пов'язаний із рухом. Адже необхідно проводити переговори, оглядати об'єкти нерухомості, перевозити найрізноманітніші речі. І таких завдань сотні, а кількість годин у добі обмежена. Встигнути все та не збожеволіти допоможе зручне авто.

Для прикладу, варто звернути увагу на Škoda Kodiaq – великий, потужний, сучасний та просторий семимісний кросовер. Його салон може вміщати як п'ять, так і сім осіб, і жоден з них не буде скаржитись на втому під час подорожі. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в родині Skoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Комфорт водія та пасажирів забезпечується завдяки багатому оснащенню авто, який має, зокрема, наступні елементи:

безключовий доступ;

підігрів сидінь;

задній парктронік;

двозонний клімат-контроль та багато іншого.

Škoda Kodiaq – авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Під час руху власник Škoda Kodiaq завжди відчуватиме себе впевнено, адже в моторній гамі на вибір – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Крім цього, повний привід забезпечить безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Отже, Škoda Kodiaq недарма вважається флагманом бренду у сім'ї кросоверів – у ньому запроваджено найкращі технології, доступні у європейському автопромі.