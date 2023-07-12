Українці почали активно інвестувати у землі сільськогосподарського призначення. Їх ціна постійно зростає, а стабільність активу робить його вкрай привабливим для інвестицій.
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Як взяти участь у земельних торгах
Для того, щоб взяти участь в аукціоні, потрібно зробити два обов'язкові внески: реєстраційний та гарантійний. Без них учасника просто не допустять до аукціону. Документи про сплату цих внесків потрібно завантажити у систему Прозорро.Продажі.
Реєстраційний внесок становить 0,1 мінімальної заробітної плати, наразі це 670 гривень. З гарантійним внеском складніше – потрібно заплатити 30% стартової ціни продажу або річної орендної плати.
Менеджери подачі заявок наголошують: відкладати сплату внесків на останній день чи навіть години не варто, адже внески вважаються сплаченими лише в той момент, коли вони зараховані на рахунки оператора електронного майданчика. Окрім того, усі дані, внесені в систему, будуть доступні загалу впродовж трьох років.
Якщо на торги зареєструвалося менш як два учасники, а закрита цінова пропозиція не містить кроку аукціону, то торги вважаються такими, що не відбулися, а з учасників стягнуть штраф.