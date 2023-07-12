Украинцы начали активно инвестировать в землю сельскохозяйственного назначения. Их стоимость постоянно растет, а стабильность актива делает его очень привлекательным для инвестиций.
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Как принять участие в земельных торгах
Для того чтобы принять участие в аукционе, нужно внести два обязательных взноса: регистрационный и гарантийный. Без них участник просто не допустит к аукциону. Документы об уплате этих взносов нужно загрузить в систему Прозорро.Продажи.
Регистрационный взнос составляет 0,1 минимальной заработной платы, сейчас это 670 гривен. С гарантийным взносом сложнее – нужно заплатить 30% от стартовой цены продажи или годовой арендной платы.
Менеджеры подачи заявок отмечают: откладывать уплату взносов на последний день или даже часа не стоит, ведь взносы считаются уплаченными только в тот момент, когда они зачислены на счета оператора электронной площадки. Кроме того, все данные, внесенные в систему, будут доступны в течение трех лет.
Если на торги зарегистрировалось менее двух участников, а закрытое ценовое предложение не содержит шага аукциона, то торги считаются несостоявшимися, а с участников взыскают штраф.